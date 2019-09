The Batman: Tom Holland entusiasta della scelta di Robert Pattinson

La scelta di Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne per The Batman ha colto di sorpresa moltissimi fan della DC e ha creato grande scalpore, soprattutto per le reazioni non entusiastiche, visto che Pattinson è stato ritenuto poco adatto al ruolo da parte di alcuni appassionati. Tuttavia ora l'attore ha un fan illustre in più dalla sua parte.

Tom Holland, in nuovo video con GQ, risponde alle domande dei fan. Uno degli utenti chiede al giovane attore quanto sarebbe bravo nel ruolo di Batman. La risposta di Holland è un elogio all'amico Robert Pattinson:"Beh, non sarei bravo come il mio amico Robert Pattinson. Lo ucciderà essere Batman, non so nemmeno se sia vero. Sta davvero per interpretare Batman? Lo è? Non vorrei andare contro di lui, è una bestia".



Il casting di Robert Pattinson nel ruolo di Batman è stato molto tormentato, tanto che ci fu bisogno di diversi test e ci furono non poche preoccupazioni dopo la fuga di notizie che davano l'attore come sicuro nuovo interprete del personaggio. Addirittura Christopher Nolan avrebbe dato dei consigli a Robert Pattinson per il suo approccio al ruolo. Pattinson inoltre ha provato il costume e ha dichiarato che l'esperienza è stata pazzesca.

Per quanto riguarda Tom Holland, un fan gli ha chiesto se Peter Parker avrebbe dovuto morire per mano di Miles Morales ma l'attore spera di no:"Spero che ciò non accada perché mi piacerebbe condividere lo schermo con Miles".