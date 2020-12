The Batman: Tom Hiddleston è il Joker del film con Robert Pattinson in questa fan art

L'universo narrativo di The Batman è ancora tutto da scoprire, eppure i fan del personaggio hanno provato a immaginare come sarebbe il Joker ideato da Matt Reeves per il film con Robert Pattinson protagonista e questi ha le sembianze di Tom Hiddleston. In una simpatica e suggestiva fan art un utente lo ha modellato sul Loki della Marvel.

Sappiamo benissimo che il villain principale della nuova pellicola dedicata al Cavaliere Oscuro, vedrà quest'ultimo nel suo secondo anno come Batman e dovrà affrontare la minaccia costituita dall'Enigmista, che si sta lasciando dietro una lunga scia omicida a suon di indovinelli rivolti all'eroe; tra i villain del film ci sarà anche il Pinguino. I due interpreti sono invece rispettivamente Paul Dano e Colin Farrell. Non sarebbe strano quindi che prima o poi - visto che stando alle ultime voci quella di Reeves dovrebbe essere stata concepita come una trilogia - faccia capolino anche il Joker verosimilmente attraverso un nuovo attore e bisogna dire che la scelta di Tom Hiddleston nella parte è alquanto suggestiva.

Il fantacasting non si ferma, dunque: l'ultimo ad esser chiamato in causa per il ruolo è stato Adrien Brody, ritratto in una nuova fan-art con le sembianze dell'iconico personaggio già interpretato da Jack Nicholson e Heath Ledger. Vi convince? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, avevamo già visto Willem Dafoe calarsi nei panni del Joker; un'altra fan-art, invece, ci ha mostrato Timothée Chalamet come Robin di The Batman.

Robert Pattinson interpreterà un'inedita versione di Batman che, all'inizio del film, si troverà nel bel mezzo del suo secondo anno come vigilante mascherato di Gotham City. Il film seguirà maggiormente le atmosfere da thriller-noir piuttosto che quelle canoniche da supereroi, con il regista e sceneggiatore Matt Reeves che ha dichiarato di essersi ispirato a film come Seven, Chinatown, Taxi Driver e Una squillo per l'ispettore Klute.