The Batman: Tom Hiddleston come Joker? Questa fan art vi convincerà che sarebbe perfetto

Jack Nicholson, Mark Hamill, e Joaquin Phoenix sono solo alcuni dei nomi che hanno reso memorabile il personaggio del Joker, insieme nemesi e metà complementare di Batman, ma chi sarà il prossimo ad interpretarlo? Tra i tanti nomi spunta quello di Tom Hiddleston, per l'occasione immaginato come il più folle villain di Gotham.

Del resto il passaggio da Dio degli scherzi a Principe Clown del crimine è breve e vederlo schierarsi improvvisamente in casa DC sarebbe un grande shock per l'eterna avversaria Marvel, da anni affezionata come il pubblico alla sua interpretazione di Loki.

Nella fan art che troverete in calce vediamo l'attore, completamente trasfigurato, indossare l'iconico gessato viola del Joker e sfoggiare il sorriso caustico che per anni ha celato ogni genere di crimine ed efferatezza, ma che, diciamocelo, in pochi sarebbero rendere come Hiddleston. Pochi giorni fa abbiamo assistito ad una trasformazione di Willem Dafoe nel Joker, altro esperimento più che riuscito, e sicuramente è solo questione di tempo prima che fan art simili sbarchino sui social.

Le numerose immagini e re-immaginazioni dei divi di Hollywood rivelano non solo l'amore senza tempo per il Clown di Gotham, ma anche la logorante attesa dei fan della prossima trasposizione di Matt Reeves e molti si chiedono se il ruolo segreto di Peter Sarsgaard in The Batman non sarà proprio quello del Joker.

Intanto, le riprese sul set continuano e il grande affiatamento di Zoe Kravitz e Robert Pattinson sembra promettere scintille davvero uniche.