The Batman, Toby Emmerich:'Ecco come il successo del film influenzerà i futuri progetti'

The Batman di Matt Reeves è ufficialmente il secondo film con il maggior incasso nell'era della pandemia, con oltre 120 milioni di dollari incassati soltanto negli Stati Uniti nel primo fine settimana di programmazione. Sebbene Warner Bros. non abbia ancora ufficializzato un sequel, i segnali vanno tutti in quella direzione.

Il capo di Warner Bros., Toby Emmerich, ha confermato come il film abbia contribuito a convincere lui e il suo team a fare più affidamento sul potere dei registi. Per scoprire qualcosa in più sul film non perdetevi il nostro approfondimento su The Batman.



"Il segreto del mondo del cinema è la qualità. È la migliore strategia aziendale sia per i film cinematografici che per il film di supereroi. Non è necessario che abbiano tutti lo stesso tono, o che siano collegati ad altri film DC o che abbiano un easter egg che prepari un altro film. La qualità è il fattore più importante per uno studio e la cosa più importante per l'influence quality è il regista che assumi" ha dichiarato Emmerich.



Non si è ancora parlato di un sequel? Il regista Matt Reeves ha dichiarato:"Credo davvero in quello che abbiamo fatto e sarei entusiasta di raccontare più storie... Stiamo già raccontando altre storie in streaming, stiamo facendo cose su HBO Max, stiamo facendo uno show sul Pinguino di Colin Farrell che sarà fantastico. E stiamo lavorando anche su altre cose ma abbiamo iniziato a parlare di un altro film".



The Batman ha esordito col botto nel week-end, diventando il secondo maggior incasso globale dall'inizio della pandemia.