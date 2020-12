The Batman, Timothée Chalamet diventa Robin in una suggestiva fan art

Cresce l'attesa per The Batman, e mentre la produzione del film di Matt Reeves continua i fan aspettano nuove rivelazioni sulla trama e sui personaggi del film. Sono in molti per esempio a sperare in un ritorno sullo schermo di Robin, e l'attore che a tanti sembra ideale per interpretarlo è Timothée Chalamet.

Il giovane protagonista di Chiamami col tuo nome si era detto tempo fa "non contrario" a recitare nel ruolo di un supereroe, e già in passato gli erano state dedicate fan art nei panni di Robin.

Nelle scorse settimane se ne è aggiunta un'altra, come possiamo vedere nel post di Instagram in calce alla notizia. L'autore questa volta è Mizuriau, che ha immaginato Timothée Chalamet con tanto di armatura metallica e maschera. "Sarebbe bello vederlo al fianco di Robert Pattinson" scrive l'utente nella didascalia.

The Batman di Matt Reeves dovrebbe essere il primo capitolo di una nuova trilogia, in cui Bruce Wayne dovrebbe far ricorso alle sue abilità da detective come mai nel passato. Non sono trapelati altri dettagli sulla trama, ma si sa che il cast sarà composto anche da Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (l'Enigmista), Jeffrey Wright (il Commissario James Gordon), John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell nel ruolo del Pinguino. L'uscita al cinema è prevista per il 4 marzo 2022.

