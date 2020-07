The Batman, Timothée Chalamet è ancora Robin in questa convincente fanart

Non è la prima volta che gli artisti del web si cimentano con fanart relative al mondo di The Batman, e in particolare sui possibili interpreti di Robin, e non è certamente la prima volta che vien fuori il nome di Timothée Chalamet. Vediamo dunque l'ultima fanart con protagonista l'attore nei panni della spalla dell'Uomo Pipistrello.

Tutti vogliono Robin, e in molti vogliono Timothée Chalamet come Robin.

È il caso ad esempio di Mizuri, artista australiana che condivide le sue opere su Instagram.

"Dopo il post della scorsa notte, mi sono premurata di realizzare un'altra fanart di @tchalamet come Robin! Ne ho create diverse finora, ma sono davvero divertenti da fare, e adoro questo fancast (e il costume di Robin visto in Titans)" ha scritto l'artista nella caption del post che trovate, assieme a quello precedente di cui si fa qui menzione, in calce alla notizia.

"The Batman // Batman and Robin [...] Mi piacerebbe davvero vedere @tchalamet come Robin, un giorno, possibilmente nella trilogia che @mattreevesla sta sviluppando... Vedere questo dynamic duo (Pattinson and Chalamet) nei panni di Batman e Robin sarebbe un sogno che si realizza" scriveva infatti Mizuri il giorno prima.

E voi, cosa ne pensate? Vi piace Timothée Chalamet come Robin? E che ne dite di questa fanart, vi convince o preferite l'altra fanart con Chalamet, sempre realizzata da Mizuri? Fateci sapere nei commenti.