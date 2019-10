The Batman: Timothée Chalamet loda Robert Pattinson e si candida come Robin

Un po' tutti già la considerano il Ragazzo Meraviglia per come si è fatto largo ai Hollywood grazie alla performance di Chiamami Col Tuo Nome del nostro grandissimo Luca Guadagnino, ma adesso Timothée Chalamet ha svelato che proprio il Ragazzo Meraviglia sempre è stato il suo personaggio preferito.

Nel corso di un'intervista promozionale per The King, il nuovo film Netflix presentato a Venezia 2019, il giovane attore è stato interpellato sulla produzione di The Batman, prossimo film DC scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. Dopo aver lodato il collega, anche lui protagonista di The King, Chalamet ha dichiarato che interpretare Robin è stato il suo sogno fin da bambino.

"Sono cresciuto - potete chiedere a mia mamma, che è qui - quando avevo cinque anni le persone in ascensore mi chiedevano: 'Come ti chiami?' E io rispondevo Robin. In realtà ultimamente nessun regista ha inserito Robin in un film. Io ... diciamo che non sono contrario a quegli universi."

Su Pattinson, Chalamet ha detto: "Penso che sarà fantastico. Penso che sarà fantastico. Greg Fraser, un DP australiano col quale sto lavorando a Dune, sarà lui a curare la fotografia del nuovo Batman, quindi sarà fantastico. So solo che sarà fresco, non lo so in che modo, ma penso che sarà una novità assoluta".

Secondo le ultime voci di corridoio la Warner userà The Batman per lanciare un Batman-Verse del quale faranno parte anche Batgirl e Nightwing.

Il film uscirà a giugno 2021.