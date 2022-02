The Batman, The Flash e Black Adam: ecco tutti i nuovi poster dei prossimi film DC

Si preannuncia un anno ricchissimo per il DC Extended Universe e non solo, vista l'imminente uscita del The Batman con Robert Pattinson. Lo si vede anche dai numerosi poster appena pubblicati dalla major a tema capodanno lunare, che permettono anche di dare uno sguardo al nuovo look dei costumi di The Flash e Black Adam.

È passato qualche giorno dalla ricorrenza del capodanno lunare, festeggiata in tutti quei Paesi che tengano il computo delle proprie annate sulla base del calendario lunare e lunisolare. Il capodanno cinese è ovviamente il più noto, che pochi giorni fa ha inaugurato l’Anno della Tigre, perfettamente in tema con gli artigli che le principali major attive nel campo dei cinecomic, DC e Warner in questo caso, sono intenzionate a sfoderare nel corso del 2022. Sono molti i film e i nuovi attesissimi personaggi pronti ad aggiungersi al DCEU, ma anche le pellicole più “autoriali” che non rientreranno nella continuity dell’universo espanso e creeranno invece un sotto-franchise tutto loro.

La più attesa e più ravvicinata di queste è ovviamente il cupissimo The Batman con Robert Pattinson. Una nuova incarnazione del personaggio diretta da Matt Reeves, dalla cui uscita ci separa un mese solamente. Pattinson ha recentemente raccontato la paura più grande del suo Batman, ma molto si sa anche della trama. Si tratterà di un film sulle origini, ambientato a due anni da quando Bruce Wayne ha iniziato a vestire i panni di Batman. Aiutato solo dal Tenente James Gordon (Jeffrey Wright)e dal suo fido maggiordomo Alfred Pennyworth (Andy Serkis), dovrà fare i conti con la corruzione di Gotham e i suoi peggiori maniaci: l’Enigmista (Paul Dano), Selina Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot aka il Pinguino (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro).

Fra i poster DC pubblicati su twitter, che trovate in calce all’articolo, uno di quelli che offre il look più ravvicinato e originale al personaggio corrispettivo è quello interpretato da Dwayne Johnson. L’attore ha parlato di ciò che rende Black Adam unico, facendo riferimento al suo passato e alla sua storia personale. L’antieroe e supercattivo è un guerriero egiziano che ha ottenuto i poteri dal Mago Shazam - come Zachary Levi nell'omonimo film - diventandone così una nemesi e uno dei più coriacei e potenti villain DC.

Assieme a lui, nuovo look lo offre anche il poster del film con Ezra Miller: per parte sua, nuove indiscrezioni su Gald Gadot fanno già pensare a un crossover fra Wonder Woman e The Flash, come d’altronde si preannuncia nutritissimo di volti vecchi e nuovi quello che Kevin Smith ha definito il No Way Home del DCEU. Al centro della vicenda c’è il viaggio nel tempo di Allen per salvare sua madre nel passato ed evitarne così la morte. Le cose però, come nel contraltare MCU, non andranno come previsto, aprendo uno squarcio nel Multiverso che riverserà, fra gli altri, anche il Batman originale di Michael Keaton.

Quarto e ultimo poster è quello di League of Super-Pets. Voi quale dei quattro aspettate di più? Ditecelo nei commenti!