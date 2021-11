The Batman, nuovo test-screening: dura quasi tre ore ed è spuntato Barry Koeghan ...

Dopo le recenti indiscrezioni circa la possibilità che Barry Koeghan sia Joker in The Batman, arrivano nuovi aggiornamenti sull'attesissimo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson.

Stando all'insider ViewerAnon, che negli scorsi mesi si è dimostrato ampiamente affidabile per quanto riguarda il mondo di The Batman - avendo anticipato prima di tutti dettagli fino ad allora sconosciuti sul film che poi sono stati confermati dal trailer di The Batman mostrato al DC FanDome - in queste ore a Los Angeles si è tenuto un nuovo test-screening per il film. L'insider ha condiviso su Twitter alcune informazioni, dichiarando che nel nuovo montaggio mostrato alla proiezione The Batman dura quasi tre ore (per la precisione, ViewerAnon segnala una durata compresa tra le due ore e quarantacinque e le due ore e cinquanta) e adesso il film include la presenza di Barry Koeghan.

Il dettaglio della presenza della star di Eternals è doppiamente interessante, perché sempre stando alle dichiarazioni dell'insider, l'attore non era presente nelle versioni del film mostrate nelle due precedenti proiezioni di prova. Con un pizzico di malizia, tra l'altro, ViewerAnon ha parlato di Barry Koeghan postando una gif di Joker, contribuendo dunque ad alimentare le teorie che stanno circolando intorno al misterioso ruolo dell'attore.

Se attendete The Batman e siete affamati di novità e indiscrezioni, continuate a seguirci.