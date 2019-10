The Batman: Tessa Thompson, Lupita Nyong'o e le altre candidate per Catwoman

Dopo la conferma che Catwoman sarà nera in The Batman, nuovo lungometraggio DC Films scritto e diretto da Matt Reeves, Geeks Worldwide ha rivelato in esclusiva la lista di candidate per la parte di Selina Kyle.

A quanto pare, la Warner Bros. e Reeves per il film con Robert Pattinson starebbero corteggiando uno stuolo di attrici afro-americane, e la lista include la star di Black Panther e Noi Lupita Nyong'o, la co-protagonista di Thor: Ragnarok Tessa Thompson, e poi ancora Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror, La Bella e La Bestia), Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix) e Logan Browning (Dear White People).

Stando al report, queste cinque attrici sono tutte candidati per il ruolo di Catwoman in The Batman: il film, prima parte di una trilogia, dovrebbe anche dare vita ad un Batman-Verse che ruoterà intorno al Bruce Wayne di Pattinson (destinato ad interpretare il personaggio anche oltre i tre primi film) e che includerà anche gli stand-alone Nightwing e Batgirl. Di conseguenza, anche l'attrice che sarà scelta per Catwoman è molto probabilmente destinata a firmare per più di un film.

Per altre notizie vi ricordiamo che Jeffrey Wright sarà il commissario Gordon e Jonah Hill è in trattative per la parte del villan principale, ancora sconosciuto (dovrebbe essere il Pinguino o l'Enigmista, ma nel film compariranno anche nemici "minori").

Il film uscirà il 25 giugno 2021.