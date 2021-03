The Batman, finalmente terminate le riprese: il film con Robert Pattinson è concluso!

C'è voluto un po' più del previsto e per rimediare alle molteplici interruzioni sono state cambiate diverse date di uscita, ma alla fine The Batman, l'attesissimo cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson, è riuscito a completare le riprese.

Ad annunciarlo ci ha pensato il regista Matt Reeves in persona, tramite il post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter: la foto pubblicata, come al solito, è visibile in calce all'articolo.

Ricordiamo che è stato un anno a dir poco turbolento per The Batman, che ha saputo conquistare gli spettatori fin dal primo trailer presentato quest'estate ma che da allora ne ha viste di cotte e di crude: il film di Matt Reeves è stato costretto infatti ad interrompere la produzione in più occasioni, ad un certo punto addirittura per via della sua star principale, Robert Pattinson, risultata positiva al Covid. Con una data di uscita fissata per il 4 marzo 2022, però, la produzione è riuscita ad concludere i lavori con circa un anno di anticipo, perfettamente in linea con gli standard dei blockbuster odierni.

La storia è ambientata durante il secondo anno di Bruce Wayne come Crociato Incappucciato di Gotham City, e includerà la partecipazione di diversi personaggi dei fumetti DC come James Gordon, l'Enigmista, Catwoman e il Pinguino. Inoltre, il film rappresenta solo il primo capitolo di un franchise interamente curato da Reeves, che si amplierà fin da subito con una serie tv esclusiva di HBO Max incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham, che potrebbe includere anche l'apparizione di alcuni personaggi del film.

Per altri approfondimenti, ochi giorni fa erano arrivare nuove indiscrezioni dal set che descrivevano The Batman come fenomenale.