The Batman, la nuova teoria cambia tutto: Enigmista lavorava per il sindaco Bella Real?

Se stavate cercando una scusa per rivedere The Batman da un punto di vista diverso, questa nuova teoria sul piano dell'Enigmista divenuta immediatamente virale è proprio quello vi serve.

Su Reddit l'utente RickSanchezC-614 ha infatti sostenuto che Enigmista ha lavorato insieme alla candidata sindaco Bella Reál: secondo la teoria è sospetto che la Real - stranamente molto giovane per concorrere per una carica pubblica così importante: il film stesso sottolinea che ha soli 28 anni - prenda di mira il fondo privato del Gotham Renewal, proprio lo stesso che Enigmista sta cercando di denunciare. "Bella Real è un'orfana e sta lavorando con l'Enigmista per smascherare la corruzione di Gotham" immagina l'utente di Reddit. "Perché l'Enigmista vuole ucciderla? Stanno entrambi lavorando per lo stesso obiettivo e tutte le vittime dell'Enigmista sono chiaramente collegate al programma di rinnovamento di Gotham e alla corruzione, tutte tranne lei. Perché gli scagnozzi dell'Enigmista non le sparano quando è dietro il palco alla celebrazione delle elezioni? Aspettano che sia sul palco per sparare e poi sbagliano, credo di proposito perché non vogliono ucciderla ma farla passare da eroe agli occhi della gente di Gotham".

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'utente aggiunge anche: "Questo è il motivo per cui Enigmista ha ucciso prima il sindaco, in modo che Bella potesse vincere le elezioni e poi potessero inscenare la sparatoria. L'obiettivo principale dell'Enigmista era quello di far eleggere Bella in modo che potesse combattere la corruzione." Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



