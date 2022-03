The Batman, già svelato il villain del sequel? Il sito web dell'Enigmista fa spoiler!

The Batman è appena arrivato al cinema in Italia, ma il famoso sito web dell'Enigmista potrebbe già aver anticipato il villain del sequel della saga con Robert Pattinson creata dal regista, sceneggiatore e produttore Matt Reeves.

Il famoso portale 'rataalada', il sito web promozionale creato da Warner Bros. per far 'giocare' i fan con gli indovinelli dell'Enigmista, contiene infatti un grosso spoiler relativo al film di The Batman: visitando il sito (trovate il link nella sezione della fonte in calce all'articolo) sarete invitati a risolvere tre enigmi, superati i quali potrete scaricare una delle scene fondamentali del film.

Se volete barare, le risposte da dare all'Enigmista saranno, in sequenza, "Mask", "Renewal" e "Confusion", dopodiché potrete accedere ad un file .zip accessibile tramite una password (ancora una volta, per i più pigri, la password sarà 'promise'). Il file in questione contiene il video col quale l'Enigmista infanga l'eredità dei Wayne, insinuando che il padre di Bruce, Thomas, abbia assoldato Falcone per fare fuori un giornalista che stava scavando nel passato di sua moglie Martha.

Nel filmato, come potete vedere nello screenshot qui sotto, c'è un grosso riferimento ad Hush, uno dei più famosi villain di Batman nei fumetti: nella storia editoriale DC Comics, Hush è in realtà Thomas Elliot, un amico d'infanzia di Bruce Wayne che odia Thomas Wayne perché salvò la vita dei suoi genitori, quando invece lui stava attivamente cercando di ucciderli per ereditare la loro fortuna. Nei fumetti Hugh si allea con L'Enigmista, ma il dettaglio ancor più interessante è che il giornalista citato in The Batman fa di cognome proprio Elliot.

Che il sequel di The Batman possa riformulare la storia dei fumetti di Hush facendone il figlio del giornalista 'fatto uccidere' da Thomas Wayne? Anche se il padre di Bruce viene dichiarato innocente nel corso del film, sarebbe facile partire da questo punto per creare una storia in cui Thomas Elliot voglia cercare di ottenere vendetta sui Wayne, che crede colpevoli della morte del padre. Di certo c'è che l'indizio 'lasciato dall'Enigmista' sul suo portale è a dir poco interessante, e terrà occupati i fan di The Batman per parecchi mesi.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, scoprite se The Batman ha una scena post credit.