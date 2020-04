The Batman: svelato il vero villain del film con Robert Pattinson?

FandomWire pochi minuti fa ha segnalato come propria esclusiva una serie di dettagli riguardanti la trama di The Batman, attesissimo nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

Naturalmente queste informazioni esulano dal campo dell'ufficialità e vanno considerate solo come indiscrezioni da prendere con le pinze, e che noi ci limitiamo a segnalarvi.

Come noto il film avrà luogo ai giorni nostri con un giovane Batman operativo da circa un anno e mezzo, ma la trama - solo in parte ispirata a Il Lungo Halloween - contrariamente a quanto riportato non includerà tanti villain diversi, come appunto accadeva nel fumetto appena citato. In realtà la storia avrà a che fare con le elezioni del nuovo sindaco di Gotham, e si innesca quando qualcuno inizia ad uccidere i candidati uno per uno, lasciando indovinelli su ogni scena del crimine.

Proprio l'Enigmista di Paul Dano, secondo le fonti di FandomWire, sarà il cattivo principale di The Batman, con il vigilante in missione per fermarlo in quella che sarà una trama molto noir e molto giallo di deduzione, con la collaborazione fra Bruce Wayne e il capitano James Gordon (interpretato da Jeffrey Wright) ispirata a quella di Sherlock Holmes e Watson. La loro missione consentirà a Reeves di presentarci una nuova città di Gotham, con sindacati criminali tra cui il Falcone di John Turturro e la Selina Kyle / Catwoman di Zoe Kravitz: quest'ultima sarà una vera e propria antieroina/femme fatale, che aiuterà sì Batman ma sempre per proprio tornaconto personale.

Infine, l'Oswald Cobblepot di Colin Farrell sarà raccontato per parte del film come uno dei buoni: è uno dei candidati alla poltrona di sindaco e anche lui sembra essere minacciato dall'Enigmista, ma in realtà è stato lui ad assoldarlo.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tempo fa venne leakata una foto dal set di The Batman che mostrava una delle vittime dell'Enigmista all'interno di quello che effettivamente potrebbe anche essere lo studio di un politico candidato sindaco: la trovate qui sotto.