The Batman, svelato il ruolo interpretato da Barry Keoghan: delusi o entusiasti?

Mentre il sito web dell'Enigmista potrebbe aver rivelato dettagli importanti sul villain del sequel di The Batman, dopo le prime proiezioni italiane i fan stanno commentando il ruolo di Barry Keoghan nell'acclamato 'noir in maschera' diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

E si, dopo mesi e mesi di speculazioni e voci di corridoio, la verità è stata smascherata, per utilizzare un gioco di parole tanto caro all'Enigmista: in The Batman infatti Barry Keoghan interpreta Joker, come felicemente anticipato dai principali insider di Hollywood nelle settimane che hanno accompagnato il debutto del film. Ma, prima di proseguire, vi ricordiamo che il seguente articolo è contrassegnato come spoiler.

In una delle ultime sequenze di The Batman, Edward Nashton/L'Enigmista (Paul Dano), rinchiuso ad Arkham, capisce che il suo grande piano per l'apocalisse di Gotham è stato in parte sventato da Batman, che è riuscito a salvare il nuovo sindaco e i cittadini di Gotham intrappolati nel Gotham Square Garden. L'Enigmista si strugge per il suo fallimento ma le sue lamentele vengono interrotte da una persona rinchiusa nella cella di fianco alla sua: la cinepresa non ci mostra mai chiaramente il personaggio, che inquadrato attraverso le sbarre lascia intravedere un volto orribilmente sfigurato, occhi aguzzi e dei capelli poco curati. Il maniaco si proclama un amico dell'Enigmista, si definisce un 'Pagliaccio' e chiude la sequenza con una spettrale risata che risuona per tutti i corridoi dell'istituto di salute mentale: si tratta inconfondibilmente del nuovo Joker, ed è interpretato proprio da Barry Keoghan.

Per l'attore è stato dunque confermato un ruolo completamente diverso da quello sbandierato anni fa al momento dell'annuncio del suo ingresso nel cast di The Batman: all'epoca infatti venne detto che Keoghan avrebbe interpretato l'agente di polizia Stanley Merkel, ma nei mesi successivi iniziarono a girare diverse voci sul fatto che in realtà quel ruolo fosse una montatura per coprirne un altro ben più risonante. E così è stato.

