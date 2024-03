The Batman, svelato perché Matt Reeves non ha diretto il film di Ben Affleck

La causa legale mossa contro The Batman ma risoltasi in queste ore a favore del regista Matt Reeves e Warner Bros, che erano stati accusati di plagio da un autore di fumetti, ha svelato nuovi retroscena sul famoso film mai fatto di Ben Affleck.

Come noto, nel 2017 Matt Reeves venne contattato dalla Warner Bros per dirigere la versione di The Batman creata da Ben Affleck: inizialmente l'attore avrebbe dovuto scrivere, produrre, dirigere e interpretare il film DC, spin-off dello SnyderVerse di Zack Snyder e prodotto dallo stesso Snyder, ma in un secondo momento Affleck decise di fare un passo indietro e offrire la regia a Matt Reeves. Successivamente il film fu cancellato e Matt Reeves reinventò totalmente il progetto trasformandolo nella versione originale con protagonista Robert Pattinson che tutti conoscono, ma grazie alla causa legale di questi giorni sono emerse nuove informazioni sul film del 2017.

"La Warner Bros. mi ha inviato una sceneggiatura preesistente scritta da Chris Terrio e da Ben Affleck", ha testimoniato Matt Reeves in un documento ufficiale fornito come prova durante il processo. "Dopo aver letto il copione, mi sono reso conto che la storia pensata per il film non era quella del progetto che sentivo di voler realizzare. Suggerii alla Warner di contattare un altro regista se volevano andare avanti con quella sceneggiatura, ma allo stesso tempo proposi la mia versione originale: una storia poliziesca con Batman chiamato a risolvere un caso. Alla Warner Bros. l'idea piacque e mi assunse per realizzare The Batman. Per correttezza, non ho utilizzato alcun elemento della sceneggiatura precedente scritta da Chris Terrio".

