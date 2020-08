The Batman, svelato finalmente quanto manca alla conclusione del film con Robert Pattinson

Nella giornata di ieri è stato annunciato il programma completo del DC FanDome, l'attesa convention streaming on demand durante la quale Warner Bros. presenterà i suoi film in uscita, compreso The Batman.

Poche ore fa abbiamo potuto confermarvi, grazie ad un'esclusiva dell'affidabilissimo Umberto Gonzalez di The Wrap, che durante il panel dedicato al film scritto e diretto da Matt Reeves verranno mostrate delle scene tratte dal film: non è ancora chiaro se il first look arriverà in forma di trailer, di teaser o addirittura di una sequenza in anteprima, ma adesso è lo stesso Gonzalez a precisare lo stato della produzione del cinecomic con protagonista Robert Pattinson.

Prima del blocco causato dal coronavirus, infatti, a quanto pare la produzione era già a buon punto con ben sette settimane di riprese completate, e quando i lavori ripartiranno gli attori dovranno tornare davanti alle cineprese per altre 11 settimane: in pratica è già stata girata meno della metà del film, ma supponendo che il ritorno sul set proceda senza intoppi il film sarà completato prima che i fan possano rendersene conto.

Ricordiamo che The Batman ha un'uscita fissata in tutto il mondo per l'1 ottobre 2021. Quali sono le vostre aspettative per il DC FanDome? Cosa pensate che sarà mostrato? Ditecelo nella sezione dei commenti.