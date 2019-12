The Batman: svelato il titolo di lavorazione del film di Matt Reeves

Dopo l'annunciata presenza di The Batman al CCXP 2020, è stato rivelato il titolo di lavorazione l'atteso film di Matt Reeves che vedrà Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro.

Stando a Production Weekly, le riprese di The Batman (che ricordiamo non essere il titolo ufficiale) avverando sotto il nome di "Vengeance". È presto per sbilanciarsi sul suo effettivo significato, ma probabilmente questo sentimento di "vendetta" citato nel titolo di lavorazione potrebbe anticipare uno degli aspetti della pellicola, la cui trama sappiamo ruoterà intorno ad una detective story.

Dopo i vari Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (L'enigmista), Jeffrey Wright (Commissario Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), il regista ha di recente dato il benvenuto anche a Peter Sarsgaard nel cast di The Batman, in un ruolo che però non è ancora stato rivelato. Tra i nomi associati alla pellicola, manca solo l'ufficialità per vedere Colin Farrell nei panni del Pinguino.

Le conferme definitive sul cast arriveranno nei prossimi mesi, visto che le riprese di The Batman partiranno nella prima parte del 2020. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle ultime novità sul costume di Batman. Nel frattempo fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa possibile componente vendicativa del film.