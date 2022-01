The Batman: svelato l'interprete di Thomas Wayne, è una star di Game of Thrones!

Quando mancano meno di due mesi all'arrivo di The Batman nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, pare sia stata svelata l'identità dell'interprete di Thomas Wayne, padre di Bruce Wayne, in questa nuova iterazione del personaggio. Il film Warner / Dc uscirà infatti il 3 marzo 2022, salvo ripensamenti improvvisi sulla data d'uscita.

Secondo quanto posiamo leggere dalle pagine di Heroic Hollywood, pare che ad interpretare Thomas Wayne sarà un attore di Game of Thrones. L'utente di Twitter WayneG ha infatti pubblicato una foto tratta dall'account Instagram di Luke Roberts, il quale stava parlando di una sua apparizione in un film del quale non poteva assolutamente svelare il titolo, avendo firmato un accordo di non divulgazione, tipico in questo tipo di produzioni. Adesso, il tweet svela che Luke Roberts sarà il padre di Bruce Wayne in The Batman. Inoltre, pare che i fumetti che Roberts tiene nelle mani sia tratti da Batman: Sins of the Father. Più esplicito di così?

Thomas Wayne è più volte apparso al cinema nelle trasposizioni di Batman. Nel primo film di Tim Burton era interpretato da David Baxt; lo rivediamo poi in Batman Forever dove ha il volto di Michael Scranton, mentre successivamente in Batman Begins ha le fattezze di Linus Roache; in Batman V Superman: Dawn of Justice, nel DC Extended Universe Thomas Wayne ha il volto di Jeffrey Dean Morgan mentre in Joker lo ritroviamo interpretato da Brett Cullen.

Nelle sue ultime dichiarazioni, però, il CEO di WarnerMedia Jason Kilar sembra convinto che la data d'uscita di The Batman non cambierà ulteriormente (ricordiamo che il film inizialmente sarebbe dovuto uscire il 25 giugno 2021, poi spostato al 1° ottobre sequenze e poi a marzo 2022). "Stiamo certamente monitorando la situazione e facendo molta attenzione a tutto ciò che sta succedendo con la Variante Omicron. Ma siamo positivi sulla data che abbiamo scelto in questo momento. Controlleremo comunque la situazione giorno per giorno".

Intanto, è stato diffuso un inquietante nuovo poster di The Batman.