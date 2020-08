The Batman, svelato il Bat-simbolo ufficiale del film di Robert Pattinson!

The Batman di Matt Reeves dovrebbe avere una presenza sostanziale nel corso dell'evento DC FanDome di questo fine settimana, ma nel frattempo Warner Bros. e DC Comics hanno dato ai fan un piccolo contentino per mantenere alto il livello di Bat-hype.

La DC Comics pochi minuti fa ha infatti depositato il marchio per il nuovo simbolo dell'Uomo Pipistrello, al quale potete dare un'occhiata nell'immagine in calce all'articolo. Come intuibile, il design è praticamente identico al pipistrello di metallo incastonato sul petto del tuta di Robert Pattinson mostrato nel primo camera-test ufficiale pubblicato sui social qualche mese fa.

Questo nuovo marchio dovrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di merce legata al franchise di Batman man mano che ci si avvicinerà all'uscita del film, inclusi libri, fumetti, giocattoli, zaini, tazze e chi più ne ha più ne metta. Nel link della fonte in fondo all'articolo potete controllare nel dettaglio la registrazione del marchio.

Ricordiamo che The Batman arriverà l'1 ottobre 2021 e sarà interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Colin Farrell nei panni del Pinguino e Andy Serkis nei panni di Alfred, con John Turturro nella parte di Carmine Falcone. Stando a nuove indiscrezioni nelle scorse ore sarebbe stato svelato quando ripartiranno le riprese.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al programma completo del DC FanDome.