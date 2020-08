The Batman: svelati nuovi dettagli sulla trama dell'atteso film di Matt Reeves!

Nel corso di un'intervista promozionale con Den of Geek per l'uscita del suo primo lungometraggio da regista Project Powers, il co-sceneggiatore di The Batman Mattson Tomlin ha rivelato nuove preziosi informazioni sull'attesissimo cinecomic di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

"È difficile parlarne, ma solo perché vuoi che sia il film a parlare per sé", ha ammesso Tomlin. Tuttavia, ha accettato di parlare in termini generali di come questa versione del Cavaliere Oscuro sarà diversa da quelle che i fan hanno visto sullo schermo negli ultimi anni, in particolare quelle di Ben Affleck viste in Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League.

"Siamo agli inizi della carriera di Batman", ha detto. "Penso che, prima di tutto, questa sia una versione molto più giovane rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza. Penso che Matt Reeves come regista, se guardi uno qualsiasi dei suoi lavori, che sia Blood Story o Cloverfield o Il Pianeta delle scimmie, è sempre focalizzato sull'emozione, giusto? Non è mai trainato solo dalla grande azione. È sempre interessato all'anima del personaggio."

E, ovviamente, non ci sono anime più interessanti di quella di Bruce Wayne: "Penso che inquadrare con sincerità Batman come qualcuno che ha attraversato un trauma indicibile, e partire da quel trauma per capire la sua reazione, sia il punto centrale di questo film. Piuttosto che evitare di parlarne, la storia di The Batman affronta l'argomento di petto, e in questo modo risulta sorprendente in molti modi. Penso che sia tutto quello che posso dire senza essere rimproverato dai piani alti."

The Batman uscirà l'1 ottobre 2021, e sarà presentato al DC FanDome il prossimo 22 agosto. Project Power invece arriverà su Netflix domani 14 agosto. Nell'atteso, ecco il trailer di Project Power.