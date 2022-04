The Batman: svelati i look alternativi per Catwoman, Pinguino, Alfred e l'Enigmista

Mentre i fan DC possono gioire per l'annuncio ufficiale di The Batman 2, ma il costume designer Glyn Dillon ci fa fare un salto indietro nel tempo con questi concept art di look alternativi di svariati personaggi del film di Matt Reeves, da Catwoman a l'Enigmista.

Sono passati ormai quasi due mesi dall'arrivo di The Batman al cinema, tanto che all'estero il film di Matt Reeves è già arrivato anche in streaming (The Batman ha fatto faville su HBO Max), ma c'è ancora tanto da dire sulla realizzazione di questo film.

E infatti è proprio chi ci ha lavorato, il costume designer Glyn Dillon, che ha condiviso degli interessanti retroscena sui costumi e il look di alcuni dei personaggi principali.

"Per il più recente film di Batman il mio compito principale è stato quello di ideare il Batsuit assieme a David Crossman, ma ho anche realizzato dei concept design per la costumista Jacqueline Duran, che era responsabile per tutti gli altri personaggi" ha spiegato Dillon su Instagram.

"L'Enigmista, il Pinguino e Alfred sono tutti concept che ho realizzato per e insieme a Jacqueline. Quelli di Selina, invece, sono stati realizzati prima che arrivasse Jacqueline, e lei decise di non guardare i mei design prima di realizzarne dei suoi, così da essere certa di avere una visione propria del personaggio" ha poi continuato "Quando Colin Farrell era ancora nelle fasi iniziali delle trattative, non si era ancora deciso di optare per il look attuale, e si pensava a un semplice naso rotto... #conceptart #costumedesign #Selina #Catwoman #riddler #penguin #Alfred".

E voi, che ne pensate di questi look alternativi? Fateci sapere nei commenti.