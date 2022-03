The Batman: svelata per errore la data d'uscita su HBO Max, quando uscirà in digitale?

Un errore tecnico sul sito web di HBO ha rivelato accidentalmente, tramite una pubblicità ora rimossa, la data di uscita di The Batman sulla nota piattaforma di streaming on demand HBO Max.

Il noir in maschera con Robert Pattinson sarà trasmesso in streaming su HBO Max da martedì 19 aprile, mentre il canale televisivo 'normale' di HBO inizierà a trasmetterlo da sabato 23 aprile. Le due date sono perfettamente in linea con i precedenti rapporti secondo cui i film principali di Warner Bros. nel 2022 usciranno sulla piattaforma di streaming dopo una finestra cinematografica di 45 giorni, mettendo fine all'uscita contemporanea sala/streaming che ha caratterizzato la distribuzione Warner per tutto il 2021 e che tanto ha fatto discutere. Al momento non ci sono novità riguardanti una data d'uscita per il mercato di acquisto e noleggio on demand per The Batman, ma è molto probabile che l'uscita non sarà lontana dalle date di riferimenti di HBO.

The Batman è diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura che l'autore ha scritto insieme a Peter Craig. Nel cast, oltre a Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore Gil Colson, Andy Serkis in quello di Alfred Pennyworth e Colin Ferrell in quello di Oswald Cobblepot/Penguin. Inoltre, nel film compaiono anche Barry Keoghan, Jayme Lawson, Alex Ferns e i gemelli Max e Charlie Carver.

Ricordiamo che, oltre al sequel in lavorazione, Reeves sta attualmente sviluppando due serie tv per HBO Max ambientate nell'universo del film: una dedicata a Il Pinguino, un'altra incentrata sul manicomio Arkham.