The Batman 2, nuovi dettagli dalla produzione: ci saranno anche Hush e Robin?

Qualche giorno fa James Gunn ha fornito un prezioso aggiornamento su The Batman 2, svelando che la sceneggiatura di Matt Reeves non è ancora pronta al 100%, ma in queste ore sono emersi nuovi dettagli sui prossimi appuntamenti con la Gotham City di Robert Pattinson.

Stando alle ultime voci di corridoio che stanno circolando ad Hollywood, infatti, la DC aspetta di ricevere la sceneggiatura completa di The Batman 2 entro febbraio, con i casting che inizieranno subito dopo: a questo proposito, i noti scooper Daniel Richtman e My time to shine hello (con quest'ultimo che in passato ha affermato di avere tra le sue fonti una persona che ha letto la sceneggiatura del film) che hanno anticipato che la storia del film includerà il villain Hush e anche una nuova versione di Robin, aggiornata al mondo hard-boiled creato da Matt Reeves con The Batman. Infine, le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l'estate, con la data d'uscita fissata al 3 ottobre 2025.

Ricordiamo che al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla storia che sarà raccontata in questo secondo capitolo, ma sappiamo che The Batman 2 sarà ambientato dopo The Penguin, serie tv spin-off incentrata sul personaggio di Colin Farrell e a sua volta ambientata dopo gli eventi del primo film. Secondo le indiscrezioni, nel sequel torneranno oltre a Colin Farrell anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis e Jeffrey Wright, mentre Barry Keoghan ha lasciato intendere che in The Batman 2 ci sarà anche Joker.

