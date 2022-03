The Batman supera già i 400 milioni! In otto giorni eclissato il totale di Dune

Warner Bros. può festeggiare un secondo week-end d'oro per The Batman che, come previsto, è ancora in testa al botteghino con una buona tenuta del -51% e $66 milioni di dollari arrivo entro domenica nei soli Stati Uniti.

Mentre si appresta a superare i $238,5 milioni, il film diretto da Matt Reeves ha già varcato la soglia i $400 milioni di dollari a livello globale: nella giornata di ieri venerdì 11 ha totalizzato $18,7 milioni in Nord-America, un -47% rispetto allo scorso venerdì (il primo della programmazione), cifre che battono i secondi fine settimana dei precedenti film DC del cavaliere Oscuro, ovvero Batman v. Superman (-69%), Dark Knight Rises (-61%), Justice League (-56%) e addirittura The Dark Knight (-53%).

RelishMix ha notato che il passaparola sui social ha giovato al film, dato che è opinione comune che "i dubbi relativi alla scelta del cast si sono estinti dato che la performance di Robert Pattinson è genericamente considerata come la migliore di tutti i tempi nei panni di Batman, mentre una buona fetta di pubblico ha adorato l'utilizzo della musica dei Nirvana, che è stata l'ispirazione per Matt Reeves durante la scrittura del film". Non a caso i video promozionali di The Batman su YouTube hanno guadagnato la bellezza di 20,6 milioni di visualizzazioni dopo l'uscita del film nelle sale, con le pagine social ufficiali del film che contano adesso 282.000 nuovi followers.

Tornando alle cifre di incassi, The Batman in otto giorni ha già superato il totale di Dune, ovvero i $400 milioni citati in apertura, diventando il maggior incasso della Warner Bros. da quando le sale hanno riaperto i battenti. Inoltre, quando supererà la soglia dei $500 milioni di dollari in tutto il mondo, The Batman sarà l'ottavo film dell'era COVID a tagliare questo traguardo - il quinto se si contano solo gli studios di Hollywood. Tra 'altro l'uscita in Cina di The Batman è fissata per il 18 marzo prossimo, dunque gli analisti si aspettano una grossa impennata negli incassi: la strategia scelta da Warner per la pubblicazione del film, in un mese tutto sommato senza rivali in sala, sembra che stia dando i suoi frutti, e l'annuncio del sequel di The Batman sembra sempre più solo questione di tempo.

