The Batman: in streaming anche il tema dell'Enigmista composto da Michael Giacchino

Questo venerdì Michael Giacchino ha condiviso per l'ascolto in streaming sulle varie piattaforme digitali (Spotify compreso) il tema dell'Enigmista che sarà incluso nel film e nella soundtrack di The Batman, la nuova iterazione cinematografica del personaggio DC Comics che arriverà al cinema il 3 marzo prossimo con Robert Pattinson protagonista.

Anche questa composizione, proprio come il tema di The Batman condiviso due settimane fa è formata da due parti distinte: il brano parte in maniera lenta e sinuosa, quasi ci trovassimo dentro la mente di quello che sarà l'antagonista principale di The Batman, per poi sfociare nella seconda parte in una sezione orchestrale che ricorda sempre più la partitura musicale della celebre Batman: The Animated Series, la serie animata anni '90 di Bruce Timm ed Eric Radomski ispirata ai film di Tim Burton (il tema in quel caso era di Danny Elfman).

Proprio a proposito del personaggio di Paul Dano, qualche giorno fa ci chiedevamo se la Warner non ci stesse prendendo in giro sull'Enigmista; ci riferiamo alla frase, "E' tempo di scoprire chi si nasconde davvero sotto quella maschera". In base alle informazioni note finora, sotto la maschera dell'Enigmista ci sarà Paul Dano, ma il post dell'ufficio stampa ha riacceso nei fan vecchi sospetti relativi ad un secondo misterioso villain di The Batman, che potrebbe agire insieme all'Enigmista: in passato i sospetti erano caduti su Hush, famoso villain legato al passato di Bruce Wayne nei fumetti, e come mostrato nei vari trailer del film l'Enigmista di Matt Reeves sembrerebbe essere a conoscenza di alcuni segreti della famiglia Wayne.

Voi cosa ne pensate? E se Matt Reeves e la Warner Bros. stiano pilotando il marketing di The Batman per nascondere in piena luce un secondo villain?