The Batman: lo storico produttore Michael E. Uslan commenta il casting di Robert Pattinson

Il produttore Michael E. Uslan, uno degli storici protagonisti delle avventure al cinema dell'Uomo Pipistrello, ha parlato di Matt Reeves e del casting di Robert Pattinson per il ruolo di Bruce Wayne ad una recente convention in Germania. E una delle figure chiave per il successo di Batman anche al cinema è proprio Michael E. Uslan.

Il produttore partecipò dei film con Tim Burton, a partire da quello diretto nel 1989, proseguendo poi come produttore esecutivo dei titoli successivi.

E da Colonia sono arrivate le parole di Uslan riguardo al nuovo progetto di Matt Reeves:"La mia posizione è questa: fidarsi del regista e dare al regista, e alla visione del regista, il beneficio del dubbio. Quindi aspetti fin quando non si vede il film. E poi, una volta visto il film, giudichi. Ma penso davvero che sia la formula per il futuro. Non potrei essere più felice, non potrei essere più entusiasta, come fan di Batman, di vedere Matt Reeves come regista e Robert Pattinson come prossimo Batman".



Nel frattempo Matt Reeves ha confermato che il suo progetto non è basato sull'acclamato fumetto di Frank Miller dell'Anno 1, ed evidenzierà il supereroe come uno dei più grandi detective del mondo, in maniera superiore ai film precedenti. Si prevede quindi che possa trattarsi del primo capitolo di una nuova trilogia con protagonista Robert Pattinson.

The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021, e nelle prossime settimane si attendono altre novità sul casting. Per il momento è stato smentito Robert Richardson alla fotografia mentre Michael Giacchino l'ha definito 'dannatamente fantastico'.