The Batman: una storia prequel ufficiale racconta il primo caso (fortunato) di Vendetta

Il noir in maschera di The Batman ha portato al cinema una versione inedita del celebre supereroe DC, grazie al genio cinematografico di Matt Reeves e all'interpretazione nostalgica di Robert Pattinson.

Ma come ormai saprete la storia di The Batman è ambientata nel secondo anno di attività di Vendetta, soprannome col quale il Cavaliere Oscuro è conosciuto tra gli abitanti di una Gotham City che ancora non si fida propriamente di lui e della sua crociata contro il crimine. E, se siete curiosi, il romanzo prequel "Before the Batman: An Original Movie Novel" rivela diversi dettagli sugli eventi precedenti al film.

Uno dei più interessanti svela che Batman ha risolto il suo primo caso per pura fortuna: nel romanzo, un Bruce Wayne alle prime armi viene a sapere che qualcuno sta spacciando nelle strade di Gotham uno speciale gel esplosivo affinché i ladri possano usarlo nelle loro rapine. Nel suo laboratorio/bat-caverna sotto la Wayne Tower, Bruce investigando si rende conto che si tratta di un gel militare, e riesce a risalire fino ad una sua vecchia conoscenza, tale Dex Starling, che aveva conosciuto anni prima vagando per le strade sotto il falso nome di 'Paul', per stare a stretto contatto con i criminali senza farsi riconoscere. Per ottenere le prove del crimine Bruce, senza maschera e ricorrendo all'identità di Paul, si infiltra nella struttura da dove ritiene arrivi il gel, con la scusa di dover far visita a qualcuno di nome Smitty. Una fortuna sfacciata lo aiuta a passare i controlli, perché, senza che gli venga chiesto un documento di riconoscimento, gli viene permesso di entrare.

Nel libro lo stesso Bruce si definisce sfacciatamente fortunato e maledettamente stupido, ma superato questo ostacolo riesce a risalire ad un membro della famiglia di Carmine Falcone, che a quanto pare stava incastrando Des e suo padre facendogli trasportare il gel a sua insaputa. Con le informazioni ottenute, Batman ha scagionato Dex e ha aiutato la polizia a fermare l'operazione. Il libro racconta che quello del gel esplosivo è stato il primo caso in assoluto risolto da Batman, che però ha avuto successo solo per 'merito' della pigrizia della guardia che non gli ha controllato i documenti.

Il motto 'sbagliando si impara' vale anche per il Batman di Matt Reeves