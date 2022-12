DCU, Stephen Amell di Green Arrow vuole essere un villain di Batman

Dopo l'avvento di Peter Safran e James Gunn nuovi leader dei DC Studios, i fan sono stati tempestati di notizie rivoluzionarie e tagli profondi a prodotti di lunga data. L'ArrowVerse, in questo clima, è stato dato per 'morto', tant'è che la serie è giunta ormai alla fine. In merito al futuro del suo personaggio, si è espresso Stephen Amell (Arrow).

In una recente intervista per Geek House Show nella quale gli è stato chiesto se avrebbe piacere di interpretare qualche altro personaggio, Stephen Amell ha risposto dicendo:

"Oh, trovatemi un buon antagonista di Batman che nessuno ha mai interpretato prima, lo interpreterò io".

Gli è stato inoltre chiesto se volesse interpretare Green Arrow nel DCU o meno, l'attore Stephen Allen ha risposto dicendo:

"Se devo far parte del DCEU, vorrei interpretare Green Arrow nel DCEU. Non so. Cioè, sono ancora separati? Non avevamo due Flash nel Arrowverse? Quindi, non so. Vedremo. Qualunque cosa vogliano". Per chi non lo sapesse, l'Arrowverse era in serio pericolo nell'ultimo periodo. Ma ora è arrivata la notizia di notizie in lavorazione per l'ArrowVerse.

"Se dovessi scegliere qualcosa, sarebbe un film tutto mio, solo perché ci sono tante cose che egoisticamente vorrei fare con Arrow che non si potrebbero fare in TV", ha affermato l'attore.

Vedreste bene Stephen Amell come un possibile antagonista ancora inesplorato di Batman? Non esitate a farcelo sapere nei commenti!