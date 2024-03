The Batman, la star che perse il ruolo di Catwoman ammette: 'Ho amato Zoe Kravitz'

In The Batman abbiamo potuto vedere una Zoe Kravitz splendida nel ruolo di Catwoman, ma prima di lei erano state prese in considerazione anche altre attrici per la parte. Una di queste era Eiza Gonzales che, però, non sembra provare alcun rimpianto per aver perso il ruolo.

L’attrice, infatti, si appresta a ritornare sul piccolo schermo in una nuova serie targata Netflix (qui vi lasciamo la trama de Il Problema dei Tre Corpi). In una recente intervista, Gonzales ha svelato di aver perso il ruolo di Catwoman in The Batman al fianco di Robert Pattinson: “È come se l’opportunità fosse stata lì, ma non per me, non era nel mio destino. In verità penso che, se fossi stata più giovane, l’avrei presa in maniera diversa, dal momento che sono sempre stata una grande fan di Catwoman, ma va bene così”.

Successivamente, la star ha regalato ai fan una sua personale recensione del lavoro svolto dalla collega che si è aggiudicata il ruolo, Zoe Kravitz: “Quando poi ho visto il film ho pensato ‘Wow, lo amo’. Ho amato Zoe, ho amato lei nel ruolo e sono rimasta estasiata dal lavoro svolto da Matt [Reeves]. È bello vedere gli attori giusti nel ruolo giusto, e mi è piaciuto guardarlo come una persona del pubblico”.



Gonzales ha poi continuato spiegando che “Non sono più così appassionata da voler essere parte di quel mondo, riesco a godermi le storie anche da fuori, come se fossi una persona normale che va al cinema e si gode lo spettacolo”. Per chi di voi ha apprezzato il primo capitolo, bisognerà ancora aspettare per il sequel diretto da Matt Reeves: Batman 2 è stato rinviato di un anno e la sua data d’uscita sul grande schermo slitterà al 2026.

