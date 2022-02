The Batman, ci sarà uno spin-off su Catwoman? Matt Reeves: 'Chiedete a HBO'

The Batman deve ancora arrivare nelle nostre sale (il film con Robert Pattinson esordirà il prossimo 4 marzo) ma, si sa, sempre meglio portarsi avanti con il lavoro: nell'attesa del film di Matt Reeves, dunque, qualcuno comincia già ad ipotizzare possibili spin-off su personaggi di sicuro impatto come Catwoman.

Mentre già si discute di un possibile sequel su Robin, dunque, la questione dello spin-off incentrato sul personaggio di Zoe Kravitz viene affrontata anche dallo stesso Matt Reeves, che pur non confermando la cosa non sembra certo volersi tirare indietro davanti ad una simile eventualità.

"Dovreste davvero parlarne con HBO! Voglio dire, ciò che stiamo provando a fare è lanciare questo mondo. Se il mondo dovesse darci corda abbiamo un sacco di idee che vorremmo realizzare, e sicuramente vogliamo che la storia di Selina continui. Il loro rapporto e ciò che significano l'uno per l'altra è, per me, il vero cuore del film, il tira e molla tra loro due, il modo in cui lei si evolverà e la direzione che prenderà tutto ciò, ci sono un sacco di cose di cui parlare" sono state le parole del regista.

Tutto dipenderà, presumibilmente, dal modo in cui i fan accoglieranno il film con Colin Farrell e Paul Dano: e voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, è stata confermata l'esistenza di un villain di Superman nell'universo di The Batman.