The Batman, la spiegazione del colpo di scena sulla famiglia Wayne

In The Batman l'Enigmista perseguita tutte le persone che hanno portato Gotham in basso, svelando verità spesso scomode. Proprio grazie al suo operato viene fuori qualcosa di inaspettato sulla famiglia Wayne, in particolare su Thomas, padre di Bruce. Quanto segue contiene spoiler.

L'operazione portata avanti dall'Enigmista parte dal Fondo Renewal, fondato da Thomas Wayne quando si candidò per la posizione di Sindaco per destinare un'ingente somma di denaro alla città, e risolvere molti dei suoi problemi. Tuttavia il personaggio interpretato da Paul Dano scopre che questo fondo è usato come copertura dalla malavita, nello specifico per riciclare del denaro coinvolto in un traffico di Droga. Ma ci si chiede: cosa c'entra Bruce in tutto questo?

Secondo l'Enigmista Bruce deve pagare per i peccati del padre, che è colpevole anche di altro. Sembra infatti che Thomas avesse commissionato l'assassinio di un giornalista che aveva scoperto la questione sul Fondo e la verità su sua moglie Martha. La donna, infatti, ha avuto problemi di salute mentale negli anni, che l'hanno fatta passare da un istituto all'altro. Una notizia che avrebbe potuto rovinare la campagna elettorale di Thomas.

Tuttavia sul colpo di scena dell'ordine dell'omicidio da parte del padre di Bruce ci sono due versioni. La prima è quella di Falcone, secondo cui Thomas gli ha chiesto il favore di far fuori il giornalista dopo che il padre di Bruce aveva salvato la vita al boss della mafia. Si trattava dunque di uno scambio tra i due. Questo accordo, ovviamente, metteva Thomas in una posizione difficile rispetto a Falcone, e per paura di favoreggiamenti, i capi di altri clan mafiosi avrebbero deciso di far fuori il Sindaco.

L'altra versione è invece quella di Alfred, secondo il quale sarebbe stato proprio Falcone a uccidere i coniugi Wayne. Infatti era vero che Thomas si era rivolto al boss per spaventare il giornalista, ma l'uomo non voleva ucciderlo, e dunque quando Carmine Falcone ha fatto fuori il giornalista, il padre di Bruce ha pensato di andare a denunciare la cosa, divorato dai sensi di colpa. Ma Falcone non gliel'ha permesso.

Voi cosa ne pensate di questo colpo di scena? Intanto vi raccontiamo la scena post-credit di The Batman.