The Batman, ci sarà spazio per Superman nel franchise? Risponde Robert Pattinson

Con i sequel di The Batman già nella mente del regista e sceneggiatore Matt Reeves, i fan si chiedono se il franchise con Robert Pattinson possa prima o poi introdurre anche Superman o altri supereroi DC.

Come saprete, la saga di The Batman - che presto si amplierà con nuovi spin-off televisivi in lavorazione per il servizio di streaming on demand HBO Max - sarà ambientata in un universo narrativo separato dal resto del DCEU, e la sensazione restituita in questi mesi dai trailer e dal vario materiale promozionale pubblicato dalla Warner Bros è che, come la trilogia di Christopher Nolan, la storia di Matt Reeves non avrà spazio per la fantascienza di personaggi come Superman. Ma cosa ne pensa il diretto interessato Robert Pattinson?

"Adoro l'idea di cercare di capire come riuscire a creare un mondo più ampio. Abbiamo parlato di come poter introdurre degli elementi fantastici in questo mondo, ma è difficile perché l'universo di Matt pone le sue fondamenta nella realtà, capite? Come puoi inserire elementi fantascientifici? Ne stavamo parlando l'altro giorno, dico sul serio: 'Puoi aggiungere a questa storia un Superman che, per esempio, non abbia dei poteri'? Un Superman che è solo un tipo con un mantello? 'Sono Superman', potrebbe dirmi, e io 'Ah si, e allora?'".

Alcune foto dal set di The Batman emerse nel 2020 avevano anticipato la presenza di Superman e Wonder Woman attraverso alcuni passanti mascherati dai celebri supereroi DC, a testimonianza del fatto che gli abitanti di questo universo narrativo sembrino conoscere questi personaggi. La questione, tuttavia, al momento è continuata a far discutere: secondo voi il film in uscita risolverà la cosa?