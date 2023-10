The Batman, Spaventapasseri: in lavorazione nuovo spin-off per la saga di Matt Reeves?

In attesa di nuovi dettagli su The Batman: Parte 2, pare che l'universo cinematografico creato da Matt Reeves e con al centro il tormentato Bruce Wayne di Robert Pattinson sia destinato ad espandersi con uno spin-off dedicato a Spaventapasseri.

Secondo l'insider Daniel Richtman, noto anche come Daniel RPK, Warner Bros e DC Studios stanno sviluppando un film stand-alone sullo Spaventapasseri, con una storia che sarà ambientata nello stesso universo di The Batman di Matt Reeves: non ci sono molti altri dettagli al momento, e chiaramente si tratta di indiscrezioni impossibili da verificare, ma certamente non è la prima volta che i fan sentono parlare di spin-off in arrivo dedicati ai villain di Batman, dopo il successo globale di Joker di Todd Phillips.

Come sappiamo, infatti, nel 2024 farà il suo debutto la serie tv The Penguin, che sarà un sequel ufficiale di The Batman e condurrà direttamente agli eventi di The Batman 2, mentre in precedenza le indiscrezioni avevano anticipato anche un film su Clayface proposto da Mike Flanagan, regista de La caduta della casa degli Usher (il progetto potrebbe essere finito nel dimenticatoio in quanto pare che Clayface comparirà direttamente in The Batman 2).

Ricordiamo che per il mondo di The Batman è in lavorazione almeno anche un altro spin-off, una serie tv ambientata nel manicomio Arkham, mentre in passato si era anche parlato di un possibile spin-off dedicato alla Catwoman di Zoe Kravitz.

Per altre novità, scoprite gli ultimi rumor sul villain di The Batman 2.