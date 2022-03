The Batman, Something in the Way dei Nirvana torna in auge grazie al film

La canzone Something in the Way dei Nirvana sta conoscendo una nuova giovinezza grazie alla sua presenza in The Batman. Secondo gli ultimi dati, gli stream sono aumentati del 1.200 % dopo l'uscita nelle sale del film. La canzone del 1991 ha scalato le classifiche dopo che un remix del brano di Nevermind è stato inserito nel trailer.

Something in the Way è stata inserita due volte in The Batman, dapprima nella sequenza che introduce il protagonista, interpretato da Robert Pattinson, nell'oscura Gotham City. Il cast del film comprende anche Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.



"Quando scrivo ascolto musica e mentre stavo scrivendo il primo atto ho messo Something in the Way dei Nirvana. Fu allora che mi venne in mente che invece di fare di Bruce Wayne la versione da playboy che abbiamo visto in precedenza, esiste un'altra versione che ha attraversato una grande tragedia ed è diventato un eremita. Così ho iniziato a creare un collegamento con Last Days di Gus Van Sant e l'idea che questa versione romanzata di Kurt Cobain si trovi in questo tipo di maniero in decadenza".



In un'altra intervista Matt Reeves ha spiegato che la canzone 'è parte della voce del personaggio' aggiungendo che 'il solitario e vendicativo Bruce Wayne è come una specie di tossicodipendente. La sua droga è la sua dipendenza da questo spirito di vendetta. È come un 'Batman Kurt Cobain'.

