The Batman: Something in the Way dei Nirvana schizza nelle vendite grazie al trailer

Negli store digitali c'è un brano che è schizzato in cima alle classifiche di vendita, ma non è un brano di questi giorni. Parliamo di Something in the Way dei Nirvana, che adesso è nelle cuffie di milioni di appassionati soprattutto grazie alla sua inclusione nel trailer di The Batman, le cui atmosfere di sposano perfettamente con la canzone.

Quella che sentiamo nel trailer di The Batman è in realtà una versione ri-arrangiata del brano contenuto nell'iconico Nevermind, il secondo album della band di Kurt Cobain uscito nel 1991. Al momento, la canzone si trova alla posizione #18 tra le più vendute su Amazon Music e alla #22 della classifica iTunes Store Top 200. Ricordiamo che le musiche di The Batman saranno composte da Michael Giacchino.

In una recente intervista, Matt Reeves ha parlato delle funzionalità del nuovo costume di Batman: "L'idea di base è che se l'è fatto da solo, quindi c'era bisogno di vedere in che modo avrebbe funzionato e se poteva muoversi agevolmente al suo interno, come qualcosa che ancora deve evolversi. Si avvicina molto anche all'idea del soggetto, siamo al secondo anno di attività di Batman, quindi lo indossa ogni notte, va a caccia di guai. Lo vedi e noti che si sono delle discrepanze. Tutti i dettagli del costume sono il frutto del dialogo tra me e i costumisti e con Rob estremamente coinvolto".

Il cast del film vede Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, oltre a numerose star che sono state scelte per questa nuova versione cinematografica dell'iconico personaggio DC.

Su Everyeye trovate un'analisi del trailer di The Batman e un approfondimento sui cinque film più riusciti sul personaggio DC Comics.