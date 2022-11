The Batman su Sky: tutti gli orari e i canali per vedere il film con Robert Pattinson

Dopo un successo mondiale di critica e botteghino, arriva in prima tv il nuovo imperdibile titolo dedicato all’Uomo Pipistrello, The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, che si prepara a debuttare su Sky e in streaming su NOW.

Il film andrà in onda lunedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e sarà disponibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Scritto, diretto e prodotto da Matt Reeves, il film include nel cast anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell’Enigmista, Jeffrey Wright in quelli del tenente Gordon, Colin Farrell in quelli di Pinguino e John Turturro in quelli di Carmine Falcone. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures - che ha appena svelato la nuova edizione The Batman Batarang Edition per il mercato home-video.

Vi segnaliamo inoltre che la pellicola fa parte della programmazione del canale SKY CINEMA BATMAN (canale 303) che, in occasione dell’attesa prima visione The Batman, da lunedì 14 novembre a domenica 20 novembre proporrà una collezione di film dedicati all’eroe di Gotham City. Oltre alla nuova versione con Robert Pattinson, su Sky sarà possibile rivedere anche i due Batman diretti da Tim Burton, con Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne, Kim Basinger nei panni di Vicki Vale, Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker, oltre alla Catwoman di Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino di Danny DeVito; le due pellicole di Joel Schumacher, Batman Forever e Batman & Robin, e ovviamente la trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, con Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Liam Neeson, Katie Holmes, Cillian Murphy, Heath Ledger, Anne Hathaway, Marion Cotillard e Tom Hardy.

I film saranno disponibili sia su Sky che su NOW.