The Batman, sul sito dell'Enigmista è partito un nuovo countdown: cosa vorrà dire?

Mentre gli spettatori possono godersi finalmente The Batman al cinema, sul sito web dell'Enigmista è partito un misterioso countdown... Di cosa si tratterà mai?

Se avete seguito la campagna promozionale legata al film di Matt Reeves, probabilmente sarete già a conoscenza dell'esistenza di un sito web interamente dedicato all'Enigmista e ai suoi indovinelli, www.rataalada.com, dove potete recarvi, tentare di risolvere i vari enigmi, ed essere ricompensati con dei premi di varia natura (degli sketch di Batman della polizia di Gotham, un video su Thomas Wayne, un codice per risolvere dei messaggi cifrati...).

E sebbene la pellicola abbia già fatto il suo debutto nelle sale (e che debutto, dato che The Batman è secondo solo a Spider-Man: No Way Home in quanto a incassi in tempi di pandemia), sembra che ci sia ancora qualcosa da vedere, almeno stando a quanto anticipato dal countdown comparso in questi giorni sul sito (e attualmente fermo al 16%).

Se clicchiamo sul messaggio [CLICK FOR REWARD] in questo caso ci viene infatti fornito un messaggio in codice di cui ancora non conosciamo il significato, ma l'URL della pagina potrebbe forse darci un indizio, dato che recita "Its_Not_Over_Yet".

Che sia in arrivo un annuncio ufficiale per il sequel di The Batman? O magari qualcosa di relativo a un certo personaggio mostrato nelle ultime scene?

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.