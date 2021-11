The Batman, ecco la sinossi ufficiale del film con Robert Pattinson

Il momento della verità si avvicina: The Batman esordirà tra pochi mesi, rivelandoci finalmente pregi e difetti di questa ennesima release cinematografica dedicata al giustiziere mascherato di Gotham. Ma quante cose sappiamo, effettivamente, sul film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson?

A tal proposito, mentre Reeves elogia Michael Giacchino per la colonna sonora composta per il suo film, Warner Bros. decide finalmente di fornirci qualche informazione in più relativa alla trama di questo The Batman rilasciandone la sinossi ufficiale.

"The Batman è un thriller audace e pieno d'azione che ci presenta un Batman durante i suoi primi anni, impegnato a bilanciare la rabbia con il senso della giustizia mentre cerca di investigare sull'inquietante mistero che terrorizza Gotham. Robert Pattinson ci regala un intenso, crudo ritratto di un Batman vigilante disilluso, disperato e consapevole che la rabbia che lo consuma non lo renderà migliore dei serial killer a cui dà la caccia" si legge nella descrizione rilasciata in queste ore dalla produzione.

La sinossi sembra dunque confermare quel Batman più detective di quelli a cui siamo stati abituati in questi ultimi anni, in piena linea con le versioni più datate del personaggio, il tutto ovviamente senza rinunciare all'introspezione che ci aspettiamo dal Bruce Wayne di Pattinson. Nell'attesa di saperne di più, qui trovate la versione animata del trailer di The Batman.