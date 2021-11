The Batman: la nuova sinossi rivela una collaborazione tra il protagonista e un villain?

Dopo il recente trailer di The Batman, che ha rivelato qualcosa in più sul film con Robert Pattinson, i fan attendono altre news sulla pellicola. La Warner Bros ha esaudito questo desiderio, pubblicando una nuova sinossi, in cui sembrerebbe che Batman debba fare squadra con un villain per sconfiggere il nemico.

"Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham con le sue macchinazioni sadiche, una serie di indizi difficili da decodificare portano il Grande Detective a investigare nel mondo degli inferi, dove incontra alcuni personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) ed Edward Nashton/alias l'Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano ad avvicinarlo alla soluzione e i piani del killer diventano chiari, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia a Gotham City smascherando l'abuso di potere e la corruzione che da tempo affliggono la città".

La frase che fa pensare è sicuramente "Batman deve stringere nuove alleanze". Infatti sappiamo che il personaggio interpretato da Robert Pattinson collaborerà sicuramente con il commissario Gordon, ma questo potrebbe non bastare. Ed è qui che si apre la necessità di stringere alleanze con qualcuno che non è proprio un suo "amico" in genere.

In molti hanno pensato alla possibilità di una collaborazione con il Pinguino di Colin Farrell, che nel numero #58 dei fumetti di Batman si ritrova proprio a lavorare con l'Uomo Pipistrello contro un misterioso nemico. Tuttavia, nel trailer, non sembra che tra i due ci fosse propriamente un'aria di... collaborazione. Ma mai dire mai.

Molto più probabile è invece la collaborazione con la Catwoman di Zoë Kravitz. I due, infatti, sono insieme in diverse scene, come abbiamo visto anche dal trailer. Tra l'altro recentemente proprio Kravitz ha definito Pattinson perfetto per il personaggio di Batman.

Voi chi pensate possa essere il probabile alleato di Bruce Wayne? Scrivetelo nei commenti!