The Batman, uno sguardo ravvicinato al costume di Robert Pattinson: c'è un easter egg!

Un nuovo primo piano, mai così ravvicinato, mostra da vicino le fattezze del costume che Robert Pattinson vestirà nell'attesissimop The Batman. Nuove immagini che riconfermano un costume delle origini, fatto in modo amatoriale, ma che nasconde un terribile e vendicativo segreto nel simbolo sul petto: non è un pipistrello.

Siamo a circa tre mesi dall’arrivo nelle sale italiane del nuovo, ennesimo volto che vestirà i panni del pipistrello di Gotham. Stavolta tocca al sempre più bravo Robert Pattinson – soprattutto nelle ultime stagioni – con un film sulle origini cupo e senza speranza che, però, in un colpo solo riunirà gran parte degli acerrimi nemici di Batman. Con un solo trimestre che ci divide dall’uscita nei cinema, nelle ultime settimane è tutto un pubblicare di trailer, clip e immagini promozionali dal set. Avevamo visto un nuovo filmato di The Batman. Oggi invece è il turno di uno scatto, ma che dice moltissimo.

A rendere pubblica l’istantanea sul suo canale instagram è stata Rolling Stone. Nell’immagine che trovate in calce all’articolo Pattinson è ripreso leggermente dal basso e a tre quarti, con il petto rinforzato dell’armatura in primo piano e (forse?) un flipper sullo sfondo: ma potrebbe trattarsi di qualunque cosa. Si riconosce il familiare colletto che qualcuno ha definito “da artificiere”, così come la maschera che è molto diversa rispetto a quella, solida e prodotta in serie, nei Batman di Christopher Nolan. Questa sembra piuttosto di simil-pelle, segno che abbiamo di fronte un costume delle origini, ambientato come sarà questo nuovo film a soli due anni da quando Bruce Wayne inizia la sua opera di repulisti per le strade di Gotham.

È solo un biennio infatti che Bruce Wayne (Robert Pattinson) sta incutendo paura e terrore nel cuore dei criminali di Gotham, una città del crimine e senza legge, corrotta e assediata dal disagio sociale e da un tasso di criminalità alle stelle. Pochi gli alleati fidati contro un’intera amministrazione di funzionari corrotti e figure d’alto profilo: il maggiordomo Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il Tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Insieme aiutano Batman ad affermarsi come simbolo di vendetta e incarnazione di una giustizia altrimenti impossibile a Gotham.

A riprova di questa versione vendicativa, un easter egg pazzesco contenuto nel costume: il simbolo del pipistrello. Fin dai tempi delle prime camera test infatti, molti fan ed esperti del settore hanno notato e ipotizzato che i due pezzi di metallo speculari che sostituiscono il pipistrello siano stati ottenuti dalla pistola di Joe Chill, colui che uccise i genitori di Bruce. Combacerebbe con il numero 1000 di Detective Comics: Batman, dove Wayne fonde la pistola di Chill e la usa per il costume.

Al centro di questo film una serie di omicidi sadici ai danni dell’élite della città, compiuti forse proprio da quell’Enigmista (Paul Dano) il cui attore ha parlato delle ispirazioni di The Batman a Zodiac. Lungo il suo cammino all’inferno, Wayne incontrerà personaggi come Selina Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot aka il Pinguino (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro). In Italia esce il 3 marzo.