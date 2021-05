The Batman: uno sguardo ravvicinato alla Batmobile nello splendido modellino Hot Wheels!

Uno sguardo molto dettagliato alla Batmobile che i fan della DC Films potranno ammirare nel prossimo film The Batman con protagonista Robert Pattinson è trapelato online grazie al nuovo modellino della linea Hot Wheels.

Durante il primo trailer ufficiale di The Batman, molti fan sono rimasti colpiti dal nuovo look Batmobile: qualche giorno fa la Warner ha annunciato il nuovo DC FanDome 2021, che promette un nuovo grande appuntamento per gli appassionati, e probabilmente il film scritto e diretto da Matt Reeves sarà in pompa magna con altre novità dopo aver dominato l'edizione dello scorso anno.

Vi ricordiamo che The Batman, oltre a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, includerà anche Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano come Enigmista, Jeffrey Wright come James Gordon, John Turturro come Carmine Falcone, Colin Farrell come Pinguino e Andy Serkis come Alfred. Fanno parte del cast anche Peter Sarsgaard, Barry Keoghan e Jayme Lawson.

Il film sarà il primo capitolo di un nuovo franchise slegato dal DCEU, e la saga verrà ampliata immediatamente con la serie tv prequel Gotham PD, in sviluppo per il servizio di streaming on demand HBO Max. La storia di The Batman è tenuta segreta, anche se è stato rivelato che il film sarà ambientato durante il secondo anno di attività di un cavaliere oscuro (quasi) alle prime armi, con il detective della polizia James Gordon suo unico alleato in una Gotham City che ancora non si fida di lui. Gli omicidi di un nuovo serial killer conosciuto come Enigmista metteranno a soqquadro il tessuto sociale della metropoli, svelando un'oscura cospirazione che potrebbe essere legata al passato dello stesso Bruce Wayne.