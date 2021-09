The Batman, un nuovo sguardo alla Catwoman di Zoë Kravitz in questa foto promozionale

Manca ancora un mesetto alla nuova edizione del DC FanDome, ma sul web circolano già alcune immagini promozionali dei titoli che vedremo presentati, inclusa una dedicata alla Catwoman di The Batman, Zoë Kravitz.

Mentre di recente l'attrice di The Batman ha fatto impazzire il Met Gala con il suo outfit vedo-non-vedo sul red carpet dell'evento, nel nuovo scatto promozionale che trovate nella gallery in calce alla notizia la vediamo con tutt'altra mise, decisamente più improntata alla stealth mode.

Cerca infatti di passare inosservata la ladra Selina Kyle con questo suo costume "fatto in casa", proprio come il costume del Batman di Robert Pattinson, che ricordiamo nel film di Matt Reeves vedremo nel suo primo periodo di attività come vigilante mascherato di Gotham City.

Se vedremo delle versioni più "aggiornate" dei loro outfit nella seconda parte nel film, o forse direttamente nei sequel di The Batman, tuttavia, non ci è ancora dato saperlo, ma sarà sicuramente interessante vedere come l'evoluzione dei personaggi si rifletterà anche sul loro vestiario in questo universo più dark e noir.

Le prime reazioni alla visione di The Batman sono state piuttosto entusiaste, e promettono una pellicola dai toni più cupi, intensa, ricca di omicidi e cospirazioni, e con grandi colpi di scena che faranno saltare dalla sedia. "Matt Reeves sta riscrivendo tutte le regole con The Batman, e questo è solo l'inizio" si leggeva in uno dei tweet "Non siamo pronti".