The Batman, dal set ecco Zoe Kravitz e Colin Farrell nei panni di Catwoman e il Pinguino

Dopo il nuovo sguardo al Bruce Wayne di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, dal set inglese di The Batman sono emerse delle foto che mostrano Zoke Kravitz nei panni di Selina Kyle, aka Catwoman, e Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.

Entrambi i personaggi sono apparsi già nel trailer di The Batman mostrato in occasione del DC FanDome, ma si tratta dei primi scatti che ritraggono i due attori durante la lavorazione della pellicola. Al fianco della Kravitz, inoltre, possiamo dare una prima occhiata anche al Carmine Falcone di John Turturro. Come confermato da Just Jared, che ha condiviso le foto in rete, le riprese si stanno svolgendo in questi giorni a Liverpool.



Ricordiamo che il cast del film includerà anche Andy Serkis nei panni di Alfred, Jeffrey Wright come Commissario Gordon e Paul Dano nel ruolo di quello che dovrebbe essere l'antagonista principale, ovvero l'Enigmista. Purtroppo, in seguito agli slittamente del calendario Warner Bros - compreso lo rinvio di Dune ad ottobre 2021 - l'uscita di The Batman è stata posticipata al 4 marzo 2022.

Che ve ne pare dell'aspetto dei personaggi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, il membro del cast Peter Sarsgaard ha elogiato l'approccio di di Matt Reeves.