The Batman, un set LEGO mostra la Batcave e l'Enigmista

La prossima settimana potremo finalmente dare uno sguardo in più a The Batman di Matt Reeves grazie al DC FanDome, ma intanto questo set LEGO sembra voler anticipare già qualcosa sul film con Robert Pattinson, e c'entrano l'Enigmista e la Batcave.

Si intitola infatti Batcave: The Riddler Face-off ed è composto da 581 pezzi, il set LEGO che verrà messo in vendita questo novembre.

Come infatti gli appassionati dei mattoncini colorati sapranno benissimo, è ormai tradizione che grandi titoli dell'intrattenimento come i cinecomic Marvel e DC (ma anche altri incredibili franchise, prendete ad esempio il set LEGO per il 20esimo anniversario di Harry Potter) vengano subito trasformati in omini gialli con tanti fantastici gadget e ambientazioni componibili, e The Batman non fa eccezione.

Come vediamo dalle foto che trovate in calce alla notizia, questa volta sembra essere presente quasi tutta la gang, dal Bruce Wayne di Robert Pattinson al Commissario Gordon di Jeffrey Wright, passando per Alfred (Andy Serkis), Catwoman (Zoë Kravitz) e ovviamente l'Enigmista (Paul Dano), come annunciato nel titolo.

In questa particolare istanza sembra dunque che assisteremo a uno scontro tra Il Cavaliere Oscuro e l'Enigmista nei pressi della Batcave, che pare trovarsi al di sotto della stazione ferroviaria di Gotham City (nel set figura anche lo sticker 'Wayne Twerminus').

In più, pare che Bruce avrà ancora un altro alter ego, The Drifter, stando a quanto riportato nella descrizione del set: "Quando Batman è in sella alla sua moto, può assumere l'identità di The Drifter. W se è di ritorno con un qualche villain, la Batcave ha persino una prigione".

Tuttavia, se volete parcheggiarvi la Batmobile di Bruce, dovrete comprare un set a parte che include anche il Pinguino.

The Batman sarebbe dovuto uscire questo ottobre, ma causa svariati rinvii per il COVID, adesso arriverà nelle sale nel 2022.