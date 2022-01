The Batman, sesso tra Robert Pattinson e Zoe Kravitz? Il rating del film avvisa

Le notti di Gotham stanno per farsi più bollenti: secondo un nuovo rating internazionale, infatti, The Batman includerà scene di sesso 'leggero' e nudità, e adesso i fan ovviamente stanno ipotizzando una relazione più focosa del previsto tra Bruce Wayne e Selina Kyle.

Dopo la pubblicazione delle nuove cover di Total Film per The Batman, torniamo a parlare dell'attesissimo cinecomic DC Films grazie all'Irish Film Classification Office: in Irlanda infatti il film di Matt Reeves è stato classificato con una valutazione di 15A, che lo ritiene appropriato per gli spettatori dai 15 anni in su: secondo il sito web dell'IFCO, il film contiene "una forte violenza e linguaggio scurrile, uso moderato di droghe e scene di sesso 'leggero' e nudità".

Curiosamente, l'equivalente più vicino alla classificazione 15A nel sistema della Motion Picture Association of America è una R, anche se come avevamo già riportato la MPAA ha applicato solo una classificazione PG-13 a The Batman: per fare un confronto, anche The Dark Knight di Christopher Nolan ottenne una valutazione di 15A dalla IFCO quando uscì nel 2008, mentre altri titoli della saga come Batman Begins, The Dark Knight Rises e Batman v Superman: Dawn of Justice hanno ottenuto una valutazione di 12A. Che il rapporto tra Batman e Catwoman in questo film sarà più spinto del solito? I fan di certo ne stanno discutendo in queste ore sui social: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia. Per altri approfondimenti, guardate il nuovo spot di Batman con Carmine Falcone, il gangster di Gotham interpretato da John Turturro.