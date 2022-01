The Batman, a quali serial killer si ispira l'Enigmista di Paul Dano?

L'ultimo trailer di The Batman ha aumentato esponenzialmente l'attesa dei fan per il film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. Uno dei dettagli sui quali gli spettatori si soffermeranno maggiormente è il personaggio del villain Edward Nashton, conosciuto come l'Enigmista, interpretato da Paul Dano.

La nuova versione sarà differente dalla rappresentazione campy, ricca di battute e colorata del personaggio che abbiamo visto interpretato da Jim Carrey in Batman Forever nel 1995. La versione di Dano è stata anticipata come quella di un serial killer assolutamente realistico.



Un villain che ama giocare con le autorità e allo stesso modo con Batman. E tutto ciò si evince anche dall'ultimo trailer del film. Con queste premesse non stupisce che alcuni veri serial killer abbiano ispirato il personaggio; ciò si evince chiaramente sia dal trailer che dalle dichiarazioni di Dano.



L'attore ha dichiarato esplicitamente che il suo Enigmista condivide delle somiglianze con il Killer dello Zodiaco; per alcuni fan era piuttosto evidente dalla maschera nera indossata nel trailer e dalla grafica del logo del punto interrogativo, che ricorda quello di Zodiac. E naturalmente entrambi usano messaggi in codice inviati alle autorità per cercare di spingerli a svelare i misteri legati ai loro crimini.

"Mi è piaciuto quanto sia radicato e grande questo film allo stesso tempo. Quindi ci sono forze radicate come il Killer dello Zodiaco, giusto? Ma è sempre The Batman e per me è molto più grande quindi era importante lasciare che la mia immaginazione reagisse alla sceneggiatura piuttosto che basarla rigorosamente su un serial killer" ha dichiarato Dano. Ricordiamo che nel frattempo è stato messo online il sito virale dell'Enigmista.



Sul look del personaggio, ecco l'opinione dell'attore:"Quando indossi qualcosa del genere, c'è un modo per lasciare che ti parli e dica qualcosa al tuo corpo. C'è un modo per fargli avere vita propria". Tuttavia sembra che l'Enigmista non uccida per il piacere di uccidere - come Zodiac - ma per una questione ideologica. E questo dettaglio lo accomuna a Unabomber, un terrorista mise insieme una serie di attacchi inviando ordigni esplosivi ad accademici e dirigenti d'azienda.

Nell'ultimo trailer di The Batman anche le motivazioni dell'Enigmista sembrano di natura ideologica, con i suoi attacchi che mirano a 'smascherare la verità su questo pozzo nero che chiamiamo città'.



Il film uscirà in Italia il 3 marzo. Nel cast, oltre a Robert Pattinson e Paul Dano, anche Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.