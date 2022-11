The Batman: in attesa del sequel, Warner Bros annuncia The Batman in Concert per il 2023

In attesa di scoprire quale ruolo giocherà la saga di The Batman all'interno dei piani di James Gunn e Peter Safran per il futuro dei DC Studios, TCG Entertainment e Warner Bros. Discovery Global Theme Entertainment hanno annunciato The Batman in Concert.

Come facilmente immaginabile a partire dal titolo, The Batman in Concert permetterà agli spettatori di assistere ad una porzione di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson accompagnati da un'orchestra che suonerà dal vivo l'acclamata colonna sonora del compositore premio Oscar Michael Giacchino. Il tour inizierà a marzo 2023 - ad un anno dall'uscita del film nelle sale - e sarà uno dei più lunghi del suo genere: partendo da Londra, si sposterà nelle settimane successive a Zurigo, Parigi, Berlino, Dusseldorf, Los Angeles, Washington DC, Miami e Chicago.

È interessante anche notare che il sito web "DC in Concert" mostra una selezione di altri film sotto l'elenco delle date del tour di The Batman, tra cui Justice League e Black Adam, ma anche i prossimi Shazam! Fury of the Gods, Aquaman e il regno perduto e The Flash. Inoltre, tra questi compare anche il Batman del 1989 di Tim Burton, il che potrebbe significare che anche questo titolo - insieme alla famosa colonna sonora di Danny Elfman - potrebbe far parte delle esperienze pianificate per la serie "DC in Concert".

