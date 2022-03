The Batman: tutti i sequel e gli spin-off anticipati dal film di Matt Reeves

Lo sceneggiatore produttore e regista Matt Reeves aveva promesso un nuovo franchise 'Batverse' che sarebbe partito con The Batman, e in effetti il 'noir in maschera' interpretato da Robert Pattinson ha piantato diversi semi per tanti nuovi progetti in arrivo.

Vediamo insieme con quali sequel e spin-off si espanderà il franchise di The Batman nel prossimo futuro:

Pinguino di Colin Farrell : una delle ultime scene di The Batman mostra Oz, il gangster soprannominato 'Pinguino', nell'attico una volta abitato da Carmine Falcone. Il voice-over di Bruce Wayne avverte chiaramente che, dopo che Gotham è piombata nel caos per via degli attacchi dell'Enigmista, si scatenerà una guerra tra bande per occupare il posto lasciato vacante dal defunto signore del crimine della città, e lo sguardo sognante e compiaciuto di Oz anticipa nuove avventure per il personaggio. Non a caso Colin Farrell ha recentemente dichiarato che la serie spin off su Pinguino sarà ispirata a Scarface.

The Batman è attualmente in programmazione nei cinema italiani.