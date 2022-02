The Batman, il sequel con Robin e adatterà Una morte in famiglia? Parla Robert Pattinson

Dopo aver espresso il suo desiderio per i possibili villain per il sequel di The Batman, Robert Pattinson ha parlato dell'eventuale introduzione di Robin e di una storia basata su Una morte in famiglia.

"Sì, ma dovrà essere giovane, tipo un tredicenne" ha dichiarato Robert Pattinson a proposito della possibilità di introdurre Robin nell'universo narrativo del franchise di The Batman. "No, scherzi a parte, adoro Death in the Family e storie del genere. Penso che sarebbe fantastico farci un film. Inoltre, i fan sono così spaventati da quella storia, il che me la rende più eccitante. Penso che sarebbe un'aggiunta davvero divertente per questa saga".

Matt Reeves, regista, sceneggiatore e produttore di The Batman, ha aggiunto: "Death in the Family piace molto anche a me e penso che ci siano tante storie tra i fumetti di Batman alle quali mi posso accostare e dire: 'Come possiamo partire d queste idee e inserirle nel nostro universo?'", ha aggiunto. "Mi piace guardare in faccia le cose più spaventose possibili di questo personaggio e capire se c'è un modo per portarle nel nostro mondo. Penso che dovremmo provare".

Per chi non lo sapesse, Una morte in famiglia è una storia di Batman del 1988 che all'epoca divenne anche un evento interattivo in casa DC Comics: il secondo Robin, Jason Todd, esordì nel 1983 ma venne considerato impopolare alla fine degli anni '80, dunque l'editor di Batman Dennis O'Neil ha offerto ai lettori un numero di telefono dove potevano chiamare e votare per il destino di Jason. Con pochissimo margine (secondo quanto riferito, meno di cento voti su oltre 10.000 espressi), Jason fu 'condannato' a morte dagli appassionati e la DC pubblicò "Death in the Family", dove il personaggio venne brutalmente ucciso da Joker con un piede di porco.

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia. Per altre letture, ecco perché The Batman è il film più difficile della carriera di Robert Pattinson, secondo quanto dichiarato dallo stesso attore.